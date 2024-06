Maioria dos empresários cristãos diz que Costa no Conselho Europeu não beneficia Portugal

Para mais de 51% dos associados da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) que responderam ao barómetro mensal, o país não beneficia por ter um português (António Costa) na presidência do Conselho Europeu, um dos órgãos máximos da União Europeia, responsável por definir a agenda política. Já 42% acreditam que Portugal pode sair favorecido.

Sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a chamada bazuca europeia, mostram-se mais pessimistas. Quando faltam pouco mais de dois anos para terminar o prazo, e apenas com cerca de 20% da verba executada, 68% receia que o país não cumpra os prazos e seja obrigado a devolver dinheiro. Apenas 26% acreditam que o PRR será executado como previsto.

As finanças públicas dividem os empresários e gestores cristãos. 45% acreditam que vamos terminar o ano de novo com um défice orçamental, contra 43% que confiam na manutenção do excedente deixado pelo anterior governo.

Ainda de acordo com este barómetro da ACEGE/Renascença/ECO, uma larga maioria, 71%, acredita que a economia vai crescer mais do que o previsto no Orçamento do Estado para este ano. Ou seja, o PIB deverá ficar acima de 1,5%.