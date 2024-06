Governo reafirma previsão de excedente orçamental de 0,2% em 2024

[Em atualização]

O ministro de Estado e das Finanças mantém a previsão já avançada anteriormente de excedente orçamental para este ano. "Com as medidas tomadas pelo governo, estimamos um excedente orçamental entre 0,2% 0,3% do PIB no final do ano", disse.

Joaquim Miranda Sarmento responde na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública sobre o estado das contas públicas a pedido do PS.

O ministro culpa o anterior governo pelos resultados do primeiro trimestre - um défice orçamental de 0,2% - confirmado esta segunda feira pelo Instituto Nacional de Estatística.