EDP reduz em média 11% preço do carregamento elétrico na rede pública a partir de julho

A EDP Comercial vai descer, em média, 11% o preço do carregamento elétrico na rede pública, a partir de 01 de julho, uma decisão justificada com a "evolução favorável" dos mercados de energia, foi anunciado esta quarta-feira.

"A EDP Comercial vai reduzir, em média, 11% os preços da energia carregada pelos utilizadores do Cartão EDP Charge (CEME) na via pública, com efeitos a partir de 01 de julho, tendo em conta a evolução favorável dos mercados de energia", indicou, em comunicado, a elétrica.

Atualmente, existem mais de 80.000 utilizadores de cartões CEME ativos.

A EDP Comercial tem contratados e/ou em operação mais de 2.500 pontos de carregamento elétrico em Portugal.