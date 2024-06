Marcelo desvaloriza défice nas contas públicas no primeiro trimestre

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desvaloriza os números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontam para um défice nas contas públicas no primeiro trimestre do ano, lembrando que a "situação final" é que conta.

"Nós temos, tradicionalmente, nesta altura do ano uma situação que é uma situação que não tem a ver, necessariamente, com a situação final. A situação final será no fim do ano e aquilo que a União Europeia diz, e as previsões de todas as instituições internacionais, é que Portugal no fim do ano vai ter umas contas equilibradas e poderá ter, até, um superavit", disse Marcelo Rebelo de Sousa, ao final da tarde de hoje.

No Porto, para o lançamento da edição fac-símile de um caderno de viagens de Soares dos reis, o chefe de Estado referiu que "no meio do percurso, porque os impostos recebidos não o são igualmente ao longo do ano, há momentos em que existe uma situação que não é a situação final mas tudo indica, são os últimos números que vêm da Europa, [que a situação final] será equilibrada como foi no ano anterior".

Portugal fechou o ano de 2023 com um excedente de 1,2%, superando as previsões oficiais.