​CP regista lucro pelo segundo ano consecutivo

A CP - Comboios de Portugal fechou as contas de 2023 com lucro pelo segundo ano consecutivo, anunciou esta terça-feira a empresa.



“Em 2023, a CP manteve um resultado líquido positivo na ordem dos 3,6 milhões de euros, apesar dos desafios económicos e operacionais”, refere a operadora ferroviária, em comunicado. Em 2022 registou um lucro de 8 milhões de euros.

A CP também registou em 2023 um aumento de passageiros de cerca de 17%, em comparação com o ano anterior.

Contas feitas, os comboios da CP transportavam 173,3 milhões de pessoas no último ano.

A empresa destaca a aposta na reabertura de oficinas que têm permitido recuperar o material circulante imobilizado.

“Em 2023, a CP reforçou o serviço Alfa Pendular, que passou a ter mais comboios diários, respondendo à crescente procura. Este alargamento da oferta aos clientes contribuiu para que, no primeiro quadrimestre de 2024, em comparação com período homólogo de 2023, se registasse um aumento de 36% no número de passageiros que utilizam este serviço”, assinala a CP.

A implementação do Passe Ferroviário Nacional, com um valor mensal fixo de 49 euros, “também trouxe mais passageiros à ferrovia”.