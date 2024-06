Recuperação do tempo de serviço vai custar 470 milhões de euros

A recuperação do tempo de serviço dos professores vai custar ao Estado mais de 450 milhões de euros, valor bruto. O número é apontado pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).



O documento, tornado público nas últimas horas, traça três cenários distintos, consoante diferentes prazos de recuperação do tempo de carreira.

O cenário que foi acordado com alguns sindicatos terá, até 2028, um custo total de 470 milhões de euros bruto. Se descontarmos a este valor um aumento, por exemplo, das contribuições para a Segurança Social e outras receitas para os cofres do Estado, o valor da medida desce para 203 milhões de euros líquidos.

O acordo estabelecido entre o Ministério da Educação e sete sindicatos prevê a recuperação dos seis anos, seis meses e 23 dias à razão de 25% por ano.



Até agora, o custo estimado para a recuperação do tempo de serviço era de 300 milhões de euros, um número que foi divulgado ainda durante o tempo de vigência do anterior Governo e que não era claro exatamente a que é que dizia respeito.

Ouvido pela Renascença, o coordenador da UTAO Rui Nuno Baleiras garante que os 470 milhões de euros não são um valor suficiente "para pôr em causa a sustentabilidade orçamental", mas serve para o Governo ficar "informado sobre o valor com que já se comprometeu a médio prazo e fazer contas ao espaço orçamental que ainda terá".

Rui Nuno Baleiras esclarece ainda que o impacto orçamental da recuperação do tempo de serviço é crescente e que só atingirá este valor - 470 milhões de euros - a partir de 2028.

O documento da UTAO não contempla a "situação financeira dos docentes aposentados", mas reconhece que quem se reformou antes de 2019 e quem viu o salário reduzido entre 2011 e 2017 e entretanto já se aposentaram "ficaram para sempre com este prejuízo nas suas pensões".

"Mesmo os docentes que se reformarem doravante ficarão com pensões ligeiramente reduzidas para sempre pelo facto de não terem recebido no momento próprio os salários nominais por inteiro e os aumentos da remuneração base inerentes às progressões remuneratórias nos períodos de suspensão das mesmas", lê-se no documento.

O relatório da UTAO destaca que "apesar de algumas organizações sindicais reclamarem a extensão das compensações aos professores no ativo posicionados no último escalão e aos docentes reformados, e ainda vivos, antes da reposição dos salários nominais e das progressões, não há sinais de o Governo ou o Parlamento querer considerar esta possibilidade".

"A UTAO não investigou a extensão da compensação aos reformados porque não é plausível que a questão entre na agenda política e também porque a realização dessa análise alongaria a entrega deste estudo em vários meses", remata.