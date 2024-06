Novo canal de notícias NewsNow arranja esta segunda-feira

A emissão do NewsNow, o novo canal informativo da MediaLivre (ex-Cofina), arranca hoje, na posição nove da grelha dos operadores Meo, Nos e Vodafone.

O canal promete ter noticiários de 15 minutos e terá várias personalidades com notoriedade no comentário. Entre elas constam o antigo primeiro-ministro António Costa, o antigo líder do PSD Rui Rio, o deputado e ex-ministro das Finanças Fernando Medina, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, o cardeal D. Américo Aguiar, a ex-diretora-geral da saúde Graça Freitas, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, e a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.

O novo canal da Medialivre - que comprou os títulos da Cofina Media Correio da Manhã, Correio da Manhã TV (CMTV) e Jornal de Negócios, entre outros - criou um total de 58 novos postos de trabalho, dos quais 26 na área editorial e 32 áreas técnicas e de apoio, dispondo ainda de um núcleo de comentadores, segundo a empresa.

O jornalista Pedro Mourinho é uma das caras mais conhecidas do novo canal de informação.