Inflação subiu em maio. Será Taylor Swift umas das causas?

A taxa de inflação registou uma variação homóloga de 3,1% em maio, uma subida de 0.9 pontos percentuais (p.p) comparativamente ao mês anterior.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a aceleração parte do facto de em maio do ano passado estar em vigor o IVA Zero, medida que terminou em janeiro deste ano e que causou a quebra de 0.7 p.p nos preços dos bens alimentares.

No entanto, ainda que "em menor grau", o INE também dá conta da subida dos preços da hotelaria em 21,93% - no mês anterior tinha sido de 15,56% - por "consequência do aumento de procura registado em Lisboa devido a um evento cultural de dimensão relevante".

O instituto não especifica o evento, mas é muito provável que seja a vinda de Taylor Swift a Lisboa, para dois concertos no Estádio da Luz. Isto porque, apenas no primeiro espetáculo, a artista norte-americana trouxe 64 mil pessoas à capital portuguesa. Todos os outros principais contribuidores para o aumento da inflação não apresentaram variações superiores a 6%.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 2,7% (2,0% em abril).

A variação do índice relativo aos produtos energéticos registou uma variação de 7,8% (7,9% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados aumentou para 2,5% (variação nula no mês anterior).

A variação mensal do IPC foi 0,2% (0,5% no mês precedente e -0,7% em maio de 2023). A variação média dos últimos doze meses foi 2,6% (valor idêntico ao registado em abril).

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC)- indicador que tem por finalidade medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços estruturais para cada país- português apresentou uma variação homóloga de 3,8%.

O valor é superior em 1,5 p.p. ao registado no mês anterior e superior em 1,2 p.p. ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em abril, a taxa em Portugal tinha sido inferior à da área do Euro em 0,1 p.p.).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 3,6% em maio (2,1% em abril), superior à taxa correspondente para a área do Euro (estimada em 2,9%).