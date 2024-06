BCE deve começar a baixar as taxas de juro

O Banco Central Europeu (BCE) deverá começar, esta quinta-feira, a baixar as suas taxas de juro, atualmente no nível mais alto de sempre, permitindo um alívio nos empréstimos de famílias e empresas.

Esta primeira descida das taxas de juro deve ser de 25 pontos base, segundo os analistas.



"Salvo surpresas de última hora, o BCE vai baixar as suas taxas de juro em 25 pontos base, numa decisão largamente descontada pelos analistas e pelos mercados financeiros e que, a julgar pelas declarações, conta com o consenso de todo o Conselho de Governadores", refere uma nota do BPI enviada à Lusa.

"Este corte é apoiado por uma moderação forte e sustentada da inflação nos últimos trimestres, pela confiança de que esta continuará a descer no futuro e pela constatação de que o endurecimento monetário está a ser fortemente transmitido, tem arrefecido a economia e atenuado os efeitos de segunda ordem", acrescenta o texto.



Segundo Franck Dixmier, da Allianz Global Investors, "embora haja um consenso sobre este primeiro corte, já o ritmo de cortes futuros está dependente de um animado debate dentro do Conselho".



Depois de junho, um segundo corte consecutivo nas taxas em julho é tudo menos certo porque "não estamos em piloto automático", advertiu Joachim Nagel, presidente do banco central alemão.

Outros bancos centrais como a Reserva Federal norte-americana ou o Banco de Inglaterra ainda não iniciaram o ciclo de cortes nas taxas de juro e só devem fazê-lo mais perto do final do ano, face à resiliência da inflação.