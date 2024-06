BCE baixa juros em todas as taxas em 25 pontos base

BCE baixa juros em 25 pontos base. É a primeira descida em cinco anos.

O Conselho de governadores do Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira cortar as três taxas diretoras em 0,25%. Uma decisão justificada com as perspetivas para a inflação.

A taxa de depósitos passa agora para 3,75%, a taxa sobre as operações principais de refinanciamento fica em 4,25% e a de cedência de liquidez cai para 4,5%.

Este é o primeiro corte desde setembro 2019. Nos últimos nove meses a autoridade monetária já tinha mantido os juros inalterados.

Em comunicado, o BCE explica que “desde a reunião de setembro de 2023, a inflação desceu mais de 2,5 pontos percentuais e as perspetivas de inflação melhoraram significativamente”.

Inflação revista em alta e “crescimento dos salários elevado”

O BCE reafirma que está “determinado a assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de 2%”. Para isso, “manterá as taxas de juro diretoras suficientemente restritivas enquanto for necessário”.

Na nota hoje divulgada sublinha que “as pressões internas sobre os preços permanecem fortes, dado que o crescimento dos salários é elevado, sendo provável que a inflação se mantenha acima do objetivo durante grande parte do próximo ano”.

Um aviso de que apesar desta primeira descida, ainda não teremos saído da zona de risco. Até porque, os especialistas do BCE reviram em alta a inflação global e a inflação subjacente para 2024 e 2025, face a março.

As novas projeções apontam para uma inflação global, em média, de 2,5% em 2024, 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026. Excluindo preços dos produtos energéticos e dos produtos alimentares, a inflação passa para 2,8% em 2024, 2,2% em 2025 e 2,0% em 2026.

Para o crescimento económico, o BCE prevê que aumente para 0,9% em 2024, 1,4% em 2025 e 1,6% em 2026.

Christine Lagarde irá dar mais explicações dentro de momentos, mas em comunicado o concelho do BCE diz já que “não se compromete previamente com uma trajetória de taxas específica” e que vai continuar a decidir “reunião a reunião”, com base na informação disponível.

