"Transformação enorme". União Europeia tirou Portugal do "terceiro mundo"

“Na minha primeira visita, em 1982, Portugal era um país quase de terceiro mundo”, recorda Adrian Bridge, hoje diretor do grupo Fladgate Partnership, um dos universos empresariais mais dinâmicos do país, com sede em Vila Nova de Gaia e que teve o Vinho do Porto como ponto de partida.

Este empresário britânico fixou-se em Portugal em 1994 e conduziu os negócios da família para uma expansão conseguida graças às melhorias introduzidas pela adesão de Portugal à União Europeia.