​Ricardo Arroja é o novo presidente da AICEP

O economista Ricardo Arroja é a escolha do Governo para novo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), apurou a Renascença e confirmou o Ministério da Economia.

O Governo indicou esta segunda-feira Ricardo Arroja para substituir Filipe Santos, que ocupava até agora a liderança do conselho de administração da AICEP.

Quando o nome for aprovado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), o docente convidado na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho vai iniciar um mandato de três anos.

A equipa de Ricardo Arroja na AICEP vai contar com quatro administradores executivos:

Madalena Oliveira e Silva, atual quadro da AICEP e ex-administradora da AICEP entre abril de 2017 e junho de 2023;

Joana Gaspar, diplomata e ex-embaixadora, até ao momento coordenadora do Centro de Estudos e Análise Estratégica do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros;

Francisco Catalão, doutorado em Gestão, mestre em Finanças e licenciado em Economia, com vasta experiência em funções financeiras em várias empresas;

Paulo Rios de Oliveira, advogado e consultor de empresas nas áreas de gestão e comunicação, e ex-deputado à Assembleia da República.

O Ministério da Economia explica que o objetivo desta mudança é dar “um novo impulso à Agência”.

“A nova liderança, uma vez aprovada, estará alinhada com o desígnio de robustecer o papel da diplomacia económica e de reforçar os laços entre a Agência e as embaixadas portuguesas, a rede de câmaras de comércio e indústria portuguesas e o Conselho da Diáspora”, indica em comunicado o gabinete do ministro Pedro Reis.

O Ministério da Economia anunciou esta segunda-feira que decidiu dissolver o conselho de administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.



Ricardo Arroja nasceu no Porto em 1978. Depois de uma infância passada no Canadá, em 1986 regressou à sua cidade natal, onde cresceu e se formou.

É licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e doutorado pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Iniciou a sua atividade profissional no setor financeiro em 2000, como gestor de carteiras de investimento e como especialista em assuntos de macroeconomia no Grupo Pedro Arroja.

Também é professor catedrático e comentador de assuntos económicos na televisão e na imprensa. Escreve nos blogues Portugal Contemporâneo e O Insurgente.