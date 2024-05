Taxa de inflação acelera para 3,1% em maio

A taxa de inflação homóloga aumentou para 3,1% em maio, mais 0,9 pontos percentuais do que no mês anterior, refletindo sobretudo o efeito base associado ao efeito do IVA zero no cabaz de bens essenciais, revelou esta sexta-feira o INE.

De acordo com a estimativa rápida, publicada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá acelerado para 3,1% em maio, uma subida de 0,9 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior.

"Esta aceleração resulta essencialmente do efeito de base associado à redução mensal de preços registada em maio de 2023 (-0,7%), no seguimento da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais", explica o organismo de estatística.