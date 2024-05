Montante de reembolsos do IRS já pagos totaliza 1.833 milhões de euros

O valor total dos reembolsos de IRS já pagos ascende a 1.833,3 milhões de euros, tendo sido liquidadas 3.549.462 declarações segundo a informação divulgada esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.

Este balanço da campanha do IRS chega a um mês do fim do prazo para os contribuintes entregarem a declaração anual de rendimentos, que termina no dia 30 de junho.

Segundo o Ministério das Finanças, até ao dia 29 de maio, foram liquidadas 3.549.462 de declarações, tendo sido pagos 1.901.064 reembolsos, no montante total de 1.833,3 milhões de euros.

O valor médio dos reembolsos ascende este ano e até agora a 964,35 euros, sendo o prazo médio de pagamento desta devolução do imposto de 22,4 dias.

Como habitualmente acontece, o acerto de contas anual do IRS traduz-se para alguns contribuintes não num reembolso, mas numa nota de cobrança, sendo que até agora foram emitidas 419.614 destas notas de cobranças, no montante total de 297,86 milhões de euros, com valor médio de 709,84 euros.

Desde que arrancou a campanha do IRS, em 01 de junho, os contribuintes entregaram 543.613 declarações de IRS, das quais 1.580.768 correspondentes a IRS automático e 2.950.443 de entrega normal do Modelo 3.