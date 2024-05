A taxa de desemprego desceu para 6,3% em abril, menos 0,3 pontos percentuais do que no período homólogo e menos 0,1 face ao mês anterior, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Assim, em abril, a taxa de desemprego atingiu o valor mais baixo desde agosto de 2023 (também 6,3%).

De acordo com o INE, a população ativa (5.342,1 mil) em abril aumentou face ao período homólogo (1,2%) e diminuiu em relação ao mês anterior (0,5%).