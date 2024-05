Proposta do Governo de alteração do IRS votada no Parlamento

O PSD e CDS-PP desafiaram na terça-feira o PS e Chega a clarificarem as posições sobre a descida do IRS e permitirem uma descida do IRS já "em julho ou agosto", deixando os "jogos partidários".



Em conferência de imprensa, os líderes parlamentares dos dois partidos que apoiam o Governo, Hugo Soares (PSD) e Paulo Núncio (CDS-PP), apresentaram um texto de substituição à proposta do executivo - que baixou à especialidade sem votação - e que querem ver admitido hoje na Comissão de Orçamento e Finanças e votado em plenário na sexta-feira, na generalidade, especialidade e votação final global.