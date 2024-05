Preços na produção industrial caem 0,8% em abril

Em abril, o índice de preços de produção industrial apresentou uma queda homóloga "de -0,8%, taxa superior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) à apresentada no mês anterior", refere o INE em comunicado.

No caso de se excluir o agrupamento de energia, a queda do índice agregado foi de -1,2%, contra -1,8% no mês precedente, adianta.

O instituto de estatística refere ainda que o agrupamento dos bens intermédios foi determinante para a queda dos preços na produção industrial em abril, apresentando uma diminuição de 5% e um contributo de -1,8 p.p. para a diminuição do índice total (-6,5% e -2,4 p.p. em março, respetivamente).

O agrupamento da energia, por sua vez, registou, em abril, um aumento de 0,9% e um contributo de 0,1 p.p. (0,2% e contributo nulo, no mês anterior).

Em abril, e em termos mensais, os preços na produção industrial denotaram uma variação nula, contra uma queda de 0,7% em período homólogo, salienta o INE.