ANACOM lança portal para estrangeiros clientes de serviços de comunicações

A ANACOM lança esta sexta-feira um portal para facilitar a integração de estrangeiros no mercado português de telecomunicações. Segundo a reguladora do mercado, cerca de 250 mil estrangeiros em Portugal são consumidores destes serviços.

A iniciativa assinala o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação e visa preencher uma falha no mercado: esclarecer estas pessoas, "que não falam português".

"Constatamos, quer por situação que nos foram reportadas, quer por situações que foram reportadas à Direção-Geral do Consumidor, que existia aqui um défice de informação" que "dificultava um bocado a vida e a integração" a "estas pessoas que vieram viver para Portugal de forma mais ou menos permanente", disse Ilda Matos, porta-voz da ANACOM.

No portal www.com4expats.pt é possível encontrar "informação sobre contratação, cancelamento de contratos, fidelizações, etc, a fim de saber com que regras é que podem viver":

Os consumidores estrangeiros podem ainda aceder aos "contactos de entidades que os podem ajudar a resolver eventuais problemas que tenham com os seus prestadores de serviços, designadamente os contactos da rede de Centros de Resolução de Conflitos de Consumo, e encontrar vídeos que vamos lançando ao longo do tempo, didáticos, explicativos, de forma a facilitar o entendimento das diversas situações".