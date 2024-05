Alta velocidade Porto-Lisboa. IP quer lançar terceira PPP em 2026

A calendarização da IP está desenhada de forma a permitir "a denominada fase 1, que inclui a PPP 1 [Porto - Oiã] e PPP 2 [Oiã - Soure] prontas em 2030", e a PPP 3, com mais de 120 quilómetros, "pronta em 2032".

O responsável da IP falava na conferência "Desafios da Alta Velocidade", que decorreu em Ermesinde (concelho de Valongo, distrito do Porto), no âmbito da Entrelinhas - Festa do Ferroviário, organizada pela Câmara de Valongo e que decorre até domingo.

"No terceiro [concurso], que será a terceira parceria [público-privada], entre Soure e Carregado, estamos neste momento a fechar os estudos prévios para os colocar em avaliação de impacte ambiental , e o objetivo é lançar o concurso em janeiro de 2026", disse João Pereira Fernandes, da Direção de Empreendimentos da IP.

A linha de alta velocidade Lisboa-Porto deverá ligar as duas principais cidades do país numa hora e 15 minutos, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria. O percurso Porto-Vigo está estimado em 50 minutos.

De acordo com um anúncio publicado, a data prevista para serem apresentadas propostas ao concurso público para a concessão da linha ferroviária de alta velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã (Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro) passou de 13 de junho para 2 de julho .

A primeira fase (Porto-Soure) da linha de alta velocidade em Portugal deverá estar pronta em 2030, estando previsto que a segunda fase (Soure-Carregado) se complete em 2032, com ligação a Lisboa assegurada via Linha do Norte.

O concurso público para o lote 1 (Porto-Oiã) da primeira fase foi lançado em janeiro, e o do lote dois (Oiã-Soure) deverá ser lançado em julho. A ligação a Lisboa avançará em 2026.

Já a ligação do Porto a Vigo, na Galiza (Espanha), para depois de 2030, terá estações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga, Ponte de Lima e Valença (distrito de Viana do Castelo).

No total, segundo o anterior Governo, os custos do investimento no eixo Lisboa-Valença rondam os sete a oito mil milhões de euros.