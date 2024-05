Comissão Europeia mais otimista que o Governo sobre as contas públicas

A Comissão Europeia melhorou esta quarta-feira as previsões de crescimento económico de Portugal para 1,7% este ano e 1,9% no próximo, taxas acima da média da zona euro e da UE, impulsionadas pelo consumo privado e pelo investimento.

Nas previsões económicas de primavera hoje divulgadas, o executivo comunitário prevê um crescimento do Produto Interno Bruto Português (PIB) de 1,7% este ano e de 1,9% em 2025, uma revisão em alta face aos 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025 esperados no relatório de fevereiro.

Bruxelas revela-se assim mais otimista para este ano do que o Governo português, que no Programa de Estabilidade inscreveu uma taxa de crescimento de 1,5% este ano, enquanto o Banco de Portugal (BdP) prevê uma expansão do PIB de 2%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 1,7% e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de 1,6%.

O executivo comunitário aponta que o crescimento económico em Portugal deverá moderar-se em 2024 face aos 2,3% registados em 2023, antes de recuperar novamente em 2025, impulsionado pelo consumo privado e pelo investimento.

“Prevê-se que o investimento cresça a um ritmo forte, ajudado pela implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), bem como pela recente melhoria no sentimento económico”, explica.

A influenciar a evolução do PIB, no setor externo, estarão as importações a ultrapassar as exportações, uma vez que o investimento e, em menor medida, o consumo privado, deverão aumentar a procura de importações.

Bruxelas prevê ainda “que o turismo estrangeiro continue a ser um importante fator de crescimento, embora a um ritmo mais lento do que nos últimos dois anos”.

A Comissão Europeia projeta um crescimento do PIB em 2024 de 1% na União Europeia (EU) e 0,8% zona euro e em 2025 de 1,6% na UE e 1,4% na zona euro.