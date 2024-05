Despesa pública baixa para 42,3% do PIB em 2023

A despesa pública aumentou 5,2%, para 112,4 mil milhões de euros, em 2023 face a 2022, mas o seu peso no Produto Interno Bruto (PIB) recuou 1,8 pontos percentuais para 42,3%, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados divulgados pelo organismo de estatística, o peso da despesa pública no PIB em Portugal foi inferior em 7,7 pontos percentuais à média do conjunto de países da zona euro.

Comparativamente com 2022, a despesa pública aumentou 5,2% em termos nominais, em 5,5 mil milhões de euros.

[Notícia atualizada às 11h41 de 14 de maio de 2024]