UE aprova redução de emissões de CO2 nos veículos pesados

O Conselho da União Europeia (UE) adotou esta segunda-feira formalmente as regras que ditam a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) dos veículos pesados.

Segundo um comunicado do Conselho, as regras atualizadas introduzem novas metas de redução de CO2 provenientes do transporte rodoviário de 45% a partir de 2030, de 65% a partir de 2035 e de 90% após 2040.

Estas metas serão aplicáveis aos camiões médios, aos camiões pesados com peso superior a 7,5 toneladas e aos autocarros de turismo, bem como aos veículos de serviço correspondentes a partir de 2035.

É mantido, por outro lado, o objetivo de reduzir as emissões de CO2 em 15% para 2025, ano em que é estabelecido que a totalidade dos autocarros urbanos devem ter um nível nulo de emissões a aplicar o mais tardar em 2035 e para 2030 uma meta intermédia de 90% para esta categoria.