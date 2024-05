Insolvências de empresas e particulares em crescimento há dois trimestres

As insolvências de particulares e de empresas mantêm uma tendência de crescimento há dois trimestres, registando nos primeiros três meses do ano um total de 2.339 processos de insolvências decretadas nos tribunais de primeira instância.

De acordo com dados estatísticos divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), no primeiro trimestre de 2024 registaram-se 1.803 insolvências decretadas a pessoas singulares, mais do que as 1.721 no último trimestre de 2023 e do que as 1.551 do terceiro trimestre do ano passado.

Na comparação com o trimestre homólogo regista-se uma quebra, uma vez que nos três primeiro trimestre de 2023 houve 1.988 insolvências de pessoas singulares decretadas.

Já no que diz respeito a empresas, no primeiro trimestre deste ano os tribunais decretaram 533 insolvências, mais do que as 484 do trimestre anterior e do que as 478 do terceiro trimestre de 2023.

Já a comparação com o trimestre homólogo aponta também para um aumento, face aos 504 processos de insolvência registados nos primeiros três meses de 2023.

Os processos de insolvência de empresas registados no primeiro trimestre deste ano abrangeram maioritariamente negócios nos setores das indústrias transformadoras, da reparação de automóveis, construção e alojamento e restauração.