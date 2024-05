Alta velocidade. Concurso para PPP do troço Aveiro-Coimbra apontado para 15 de julho

Em causa está, tal como na primeira PPP , a construção de 71 quilómetros de uma linha dupla , em bitola ibérica , com uma velocidade máxima de 300 km/h . Como já é hábito nas obras ferroviárias em Portugal, a construção da linha é feita com travessas polivalentes , para facilitar uma hipotética transição para a bitola europeia que seja acertada com Espanha.

A intenção, avançada pelo “Dinheiro Vivo” , foi anunciada no Jornal Oficial da União Europeia a 29 de março - da mesma forma que foi anunciado o concurso da parceria público-privada para o troço entre a estação de Campanhã , no Porto, e Oiã , cujo prazo de entrega de propostas termina a 13 de junho .

Esta segunda PPP inclui ainda a construção de 34 km de ligações entre a linha de alta velocidade e a Linha do Norte, a adaptação da estação de Coimbra B e a quadruplicação da Linha do Norte na zona sul de Coimbra. Segundo o projeto que recebeu aprovação ambiental em novembro de 2023, são ainda necessárias 17 pontes, 11 viadutos, quatro túneis, 26 passagens rodoviárias inferiores e 33 passagens superiores.

De acordo com as últimas informações da IP, o troço entre Oiã e Soure vai custar 1.751 milhões de euros, e pode vir a contar com 395 milhões de euros de fundos europeus do Mecanismo Interligar a Europa, aos quais Portugal se candidatou no final de janeiro.

Segunda fase chega a consulta pública na segunda metade de 2024

A mudança de Governo não está a afetar o ritmo do projeto da alta velocidade ferroviária em Portugal. À medida que o prazo do primeiro concurso se aproxima, preparam-se os passos seguintes – os estudos para a segunda fase da linha, entre Soure e o Carregado, vão entrar na fase de consulta pública na segunda metade do ano.

A alta velocidade também está a avançar a norte do Porto. Em abril, a IP contratou os estudos ambientais para a linha que vai ligar o Porto à fronteira com Espanha em Valença - permitindo a chegada a Vigo e a ligação da alta velocidade portuguesa com a espanhola.