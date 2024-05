Incluir filho trabalhador na declaração de IRS? Saiba se pode ou não aumentar reembolso

Por exemplo: um dependente, que auferiu 7.700 euros de rendimento em 2023, mesmo que tenha trabalhado só durante alguns meses, fez retenção na fonte de cerca de 350 euros. Esta verba será reembolsada agora no acerto de contas com o Fisco.

Os dependentes podem estar incluídos na declaração de IRS , mesmo que tenham trabalhado no ano passado, mas pode penalizar os contribuintes. Antes de aceitar a declaração automática, faça as simulações.

Medida entra em vigor na campanha do próximo ano, (...)

Se este dependente ficasse incluído na declaração dos pais, o seu rendimento era dividido pelos dois progenitores, assim como o valor que ficou retido na fonte. Feitas as contas, a verba retida pelo dependente poderá já não ser reembolsada na totalidade.

Feito o aviso, importa ainda tomar nota que para autonomizar o dependente, os contribuintes não podem aceitar a declaração automática de IRS, pois esta inclui o dependente caso os contribuintes não tenham alterado o agregado familiar no site das Finanças, no início do ano.

A declaração terá de ser feita manualmente, preenchendo todos os campos, uma para os progenitores e outra para o dependente.

Antes de decidir, o melhor é simular quanto poderá ganhar em cada uma das modalidades, IRS automático ou manual, e escolher a mais vantajosa.

Nesta altura, com um mês de campanha de IRS, já foram submetidas mais de 3,3 milhões de declarações. O prazo termina a 30 de junho.