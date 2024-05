Combustíveis voltam a descer na próxima semana

A próxima semana vai trazer um alívio aos bolsos dos portugueses, com a descida dos preços dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada do setor, o litro do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, vai descer dois cêntimos, e o litro da gasolina vai ficar mais barato 2,5 cêntimos.

A confirmar-se, será o preço mais baixo do gasóleo desde o início deste ano.