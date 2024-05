Quanto valem portagens ex-SCUT? Em 2023, receita global aumentou, apesar de descontos

Os descontos implementados nas portagens ex-SCUT trouxeram numa perda de receita em cerca de 229,6 milhões de euros, desde que foram implementados em 2021, mas a receita global das portagens aumentou.

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), os descontos trouxeram uma perda de 85 milhões de euros, em 2022. No entanto, a receita global foi de 364 milhões de euros, o que resulta numa subida de 8,1% face ao ano anterior.

Já em 2023, os descontos nas ex-SCUT resultaram na perda de 107,6 milhões de euros. Contudo, a receita global do ano passado foi de 404,1 milhões de euros - mais 11% do que em 2022.

A IP admite, no relatório de 2022, que o aumento do tráfego foi "provavelmente alavancado pelo próprio efeito da redução no preço, enquanto estímulo à circulação", ou seja, mais pessoas circularam nas estradas, devido aos descontos.

Os deputados aprovaram esta quinta-feira uma proposta do PS para eliminação das portagens nas ex-Scut. PSD e CDS votaram contra.

O diploma socialista contou com o apoio do Chega, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN.

De acordo com o PS, esta medida terá um impacto orçamental de 157 milhões de euros.