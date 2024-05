OCDE otimista revê em alta o crescimento de Portugal para 2024

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está mais otimista para Portugal do que estava no final do ano passado, prevendo uma subida do PIB para os 1,6% em 2024, mais 0,4 pontos percentuais em relação à previsão de novembro.

No relatório Economic Outlook publicado esta quinta-feira, os economistas da OCDE mantêm a projeção de crescimento económico de 2%, acima da projeção do próprio Governo - de 1,5% este ano e 1,9% em 2025, de acordo com o Programa de Estabilidade apresentado no mês passado.



Acima ainda da OCDE está o FMI, que prevê um crescimento de 1,7% este ano, e ainda mais otimista está o Banco de Portugal, que prevê 2% de crescimento da economia este ano e 2,3% em 2025.



A OCDE prevê uma “política orçamental menos restritiva” com o Governo de Luís Montenegro, que antecipa que o aumento do investimento público, a redução dos impostos e o aumento das prestações sociais levarão ao maior crescimento da economia portuguesa.



Em novembro de 2023, no último relatório, os economistas tinham previsto um crescimento de 1,2% este ano e 2% no próximo.

A OCDE prevê que o “crescimento global modesto e alta incerteza estão a atrasar exportações e investimentos”, mas que os “estáveis preços da energia” e a procura de trabalho vão levar a inflação a estabilizar-se nos 2,4% em 2024 e 2% em 2025.

“A política fiscal vai tornar-se menos restritiva. A implementação do PRR, os cortes nos impostos sobre os rendimentos pessoais e os benefícios sociais vão apoiar a atividade e compensar a eliminação progressiva das medidas de apoio para atenuar o choque inflacionista em 2024”, conclui a OCDE.