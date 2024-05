Novo Banco fecha trimestre com lucros de 180 milhões

“Um sólido conjunto de resultados, em linha com as expectativas”, é como o presidente do Novo Banco, Mark Bourke, descreve as contas do primeiro trimestre de 2024, publicadas esta quinta-feira.

O banco aumentou os lucros em 21,8%, para 180,7 milhões de euros, e a rentabilidade dos capitais próprios subiu 17,3%.

A margem financeira, a diferença entre os juros pagos nos depósitos e os que são cobrados nos empréstimos, chegou aos 299 milhões de euros, o que representa um aumento de 52,7 milhões face ao primeiro trimestre de 2023. Este aumento é justificado com o “ambiente favorável das taxas de juro” e a “eficiente gestão das taxas de juro dos ativos e do custo de financiamento”.

O Novo Banco está ainda a receber mais em comissões, estas receitas aumentaram 8,8% para 75 milhões, o que segundo a nota publicada espelha “o sólido modelo de negócio". É também o resultado do aumento de clientes, que cresceram 7,5%.

O crédito subiu ligeiramente, um aumento de 0,8% face a março de 2023, para 28,3 mil milhões de euros. Mais de metade (59%) foi concedido a empresas, 35% foi para compra de casa e apenas 6% para consumo. Tanto o crédito a empresas como o crédito à habitação diminuiu, em comparação com o trimestre anterior.

O crédito malparado também desceu, uma queda de 3,8% no primeiro trimestre, para 1.090 milhões de euros.

No final de março o Novo Banco tinha 4.227 colaboradores, mais 18 que no trimestre anterior, e 290 balcões.

Segundo o CEO, Mark Bourke: “Continuamos a cumprir consistentemente a nossa estratégia, com crescimento sustentado da atividade e dos resultados, e operações eficientes destinadas a apoiar famílias e empresas, ao longo da sua vida”.