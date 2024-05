Para ter sucesso é preciso saber "Desistir"

Uma das grandes questões é saber quando desistir. Quando a decisão não é óbvia para os outros, acabam por fazer troça, desistir no momento certo confunde-se muitas vezes com sair cedo demais.

Ao longo de 11 capítulos desenvolve as vantagens e virtudes de “saber quando largar” nas mais diversas situações, desde o trabalho a decisões do quotidiano ou mesmo jogos de azar. Aqui a autora é uma especialista, enquanto antiga jogadora profissional de poker, onde chegou a acumular 4 milhões de dólares em prémios.

Como o fenómeno da “aversão à perda garantida”, que segundo Daniel Kahneman descreve a vontade de continuar para evitar perdas. Ou seja, “gostamos de insistir quando estamos em desvantagem”, explica Duke.

Até os investidores profissionais têm maiores taxas de sucesso nas decisões de compra do que nas decisões de venda.

A aversão à perda conduz a outra tendência transversal, que pode ser observada em grandes decisões executivas e governamentais como no café do bairro: a “escalada de compromisso”. Quem está a perder, tem maior probabilidade de insistir no mesmo caminho e até com mais intensidade, independentemente do nível de risco em causa.

Na decisão de desistir pesa ainda o “custo irrecuperável”, ou os recursos já despendidos, que faz com que muitas vezes se insista numa situação. Para a autora, estes custos são como uma bola de neve, à medida que aumentam também diminuem a probabilidade de se afastar e torna cada vez mais difícil uma saída.

Vacine-se contra más decisões

Perante a facilidade com que podemos prolongar situações que já não nos beneficiam, é preciso garantir ferramentas que impeçam a queda nestes alçapões mentais.

Annie Duke, investigadora académica, sugere ao leitor que crie “critérios de aniquilação”, ou seja, antes de iniciar um projeto determine uma lista de sinais que no futuro podem indicar que está na hora de desistir.

Segundo a autora, estes critérios facilitam a decisão, de forma simples, e evitam amargos de boca, quando se insiste em situações de forma “obstinada e cega”, até um “final amargo”.

Isto é tanto mais frequente quanto mais valor atribuímos ao que temos, sejam objectos, ideias ou crenças. Annie Duke chama-lhe o “efeito dotação”, um viés cognitivo que se transforma num obstáculo à desistência, porque atribui uma valorização irracional ao que possuímos: uma empresa, um projeto ou uma crença. A tendência é sempre manter o statu quo.

Decidir é a capacidade de evitar e ultrapassar as armadilhas do custo irrecuperável, da dotação e do viés do statu quo. Tudo isto sem perder a nossa identidade.

A autora explora ainda o papel de quem está de fora e observa de outro ângulo o que nos rodeia, como um “orientador de desistência”.

Desistir ou ser empurrado?

Nem sempre desistir é uma opção, por vezes a vida deixa-nos sem chão. Também aqui, o momento certo é a chave, ou saber antecipar essa possibilidade e explorar antecipadamente opções.

Há quem lhe chame plano de recurso, mas também pode ser encarado como diversificação. Mesmo que acredite ter encontrado o caminho que pretende, “ter mais opções dá-lhe algo para o qual pode mudar no momento certo”. Por isso, não deixe de procurar alternativas.

Tenha ainda em atenção os objetivos que define, não se deixe acorrentar à concretização de metas rígidas. É preciso olhar também para o progresso alcançado, nem tudo se resume a uma equação de custo/benefício.

Evitamos desistir para não falhar ou desperdiçar tempo, esforço e dinheiro. No entanto, muitas vezes temos de saber largar para progredir.