Prestação da casa vai descer para todos os prazos

A prestação da casa paga ao banco vai, em maio, recuar em todos os prazos, com a maior descida a ocorrer nos indexados à Euribor a seis meses, segundo a simulação da Deco/Dinheiro&Direitos.

Esta é a primeira vez em cerca de dois anos que há uma redução das prestações dos créditos que usam o indexante a 12 meses, enquanto nos contratos indexados à Euribor a seis e a três meses este será o quarto mês de redução.

Segundo as simulações para a Lusa da Deco/Dinheiro&Direitos, um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um "spread" (margem de lucro do banco) de 1%, vai pagar a partir de maio 790,45 euros, o que significa menos 25,36 euros do que pagava desde novembro.

Já no que diz respeito aos empréstimos indexados à Euribor a três meses, a prestação da casa - para as mesmas condições - desce para 794,72 euros, ou seja, menos 3,65 euros do que a prestação paga desde a última renovação, em fevereiro.

No caso dos contratos indexados à Euribor a 12 meses revistos em maio, a prestação baixa 4,87 euros, para 778,23 euros.

Estes valores foram calculados tendo em conta as médias da Euribor no mês de abril de 3,838% a seis meses, de 3,885% a três meses e de 3,703% a 12 meses.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

As Euribor têm estado a recuar nos vários prazos, refletindo a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) se prepara para iniciar um corte nas suas taxas diretoras.

Na última reunião de política monetária em 11 de abril, o BCE manteve as taxas de juro de referência no nível mais alto desde 2001 pela quinta vez consecutiva, depois de ter efetuado 10 aumentos desde 21 de julho de 2022.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 06 de junho em Frankfurt.