​Trabalhadores das grandes superfícies em greve a 1 de maio

Os trabalhadores das grandes superfícies e contact-centers vão fazer greve de 24 horas no feriado do 1.º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador.



Reivindicam o aumento geral dos salários e pensões, a dinamização da contratação coletiva, a regulação dos horários de trabalho e a conciliação entre a vida profissional e familiar, indica o Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, Armazéns e Serviços de Portugal (STGSSP).

A escolha do Dia Internacional do Trabalhador não foi por acaso. O Sindicato diz que a data possibilita que os trabalhadores não se apresentem ao serviço num dia feriado.

No pré-aviso, o STGSSP adianta que "serão observados os serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e das instalações, nos moldes usualmente assegurados pelos trabalhadores, e a exemplo do que sucede durante os períodos de encerramento diário e/ou semanal e desde que os mesmos não possam ser assegurados pelos trabalhadores" que não adiram à greve.