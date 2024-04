Desemprego na restauração. "Chegámos à tempestade perfeita", admite Pro.Var

O setor da restauração justifica o aumento do desemprego com o pico de pagamento das dívidas do período da Covid-19.

“Não é nenhuma surpresa”, diz à Renascença Daniel Serra: “chegámos à tempestade perfeita que tínhamos anunciado”.

O presidente da Pro.Var insiste que, “com a pandemia, as empresas ficaram muito fragilizadas. E, neste momento, a grande maioria está no pico do pagamento das dívidas que acumularam durante esse período”.

Por outro lado, Daniel Serra constata que o desemprego e a incapacidade do setor da restauração para manter mão de obra qualificada são fatores diretamente ligados com a atividade económica que, “enquanto não for retomada vai traduzir-se em dificuldades”.