PSI em alta com Galp a subir 16,6% após revelar potencial comercial na Namíbia

A bolsa de Lisboa negociava esta segunda-feira em alta, impulsionada principalmente pelas ações da Galp, que se valorizavam 16,61% para 18,71 euros, depois da petrolífera ter anunciado uma "potencial descoberta comercial importante" na Namíbia.

Cerca das 09h45 em Lisboa, o PSI avançava 2,38% para 6.444,88 pontos, com 11 papéis a subir, quatro a descer e um a manter a cotação (REN em 2,22 euros).

No domingo, a Galp informou os investidores que a reserva de petróleo na Namíbia, na primeira fase de testes da campanha Mopane, aponta para uma "potencial descoberta comercial importante".

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que "só no complexo de Mopane e antes de perfurar poços adicionais de exploração e avaliação, as estimativas de hidrocarbonetos no local são de 10 biliões de barris de petróleo equivalente, ou mais".

Às ações da Galp seguiam-se as do BCP, Sonae e Jerónimo Martins, que avançavam 2,27% para 0,31 euros, 2,21% para 0,92 euros e 1,24% para 18,00 euros.

As ações da Altri, Ibersol e Navigator valorizavam-se 1,20% para 5,06 euros, 1,14% para 7,08 euros e 0,98% para 4,13 euros.

As ações da Mota-Engil, Corticeira Amorim e Semapa subiam 0,76% para 4,22 euros, 0,62% para 9,77 euros e 0,39% para 15,32 euros. As ações dos CTT também subiam, designadamente 0,22% para 4,48 euros.

Em sentido contrário, as ações da NOS lideravam as perdas e recuavam 8,06% para 3,31 euros.

As outras três ações que se desvalorizavam eram as da EDP Renováveis, EDP e Greenvolt, que registavam perdas de 0,78% para 12,73 euros, 0,58% para 3,59 euros e 0,30% para 8,32 euros.