Gasóleo desce, gasolina sobe

Os preços dos combustíveis seguem direções opostas na próxima semana.

De acordo com a imprensa especializada do setor, o litro do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer dois cêntimos, enquanto o litro de gasolina deverá subir um cêntimo.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços.

Apesar destas previsões, os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial e devem ser confirmados nas bombas uma vez os preços dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com os dados disponibilizados pela Direção Geral de Energia e Geologia, o preço médio do litro de gasolina em Portugal custava na passada quinta-feira 1,812 euros enquanto o do gasóleo valia 1,649 euros.