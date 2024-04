Casal com dois filhos a ganhar 1.300 euros vai pagar menos 8,5 euros mensais de IRS com ajuste do Governo

Um casal com dois filhos, em que cada um ganha 1.300 euros brutos por mês, vai pagar menos 769,7 euros de IRS do que em 2023. Ou seja, terá uma poupança mensal de 64,15 euros mensais. É o que as simulações da consultora EY para a Renascença revelam dos novos quadros apresentados esta sexta-feira, pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, no fim do Conselho de Ministros.

Mas se compararmos o que já estava previsto no OE de 2024 aprovado pela PS, a poupança mensal deste casal apenas é de mais 8,5 euros por mês, num total de 102,45 euros anuais.

Até aos 1.500 euros de rendimento bruto por contribuinte, os ajustes nas tabelas feitas pelo Governo AD não dão poupanças superiores a 10 euros mensais.

A variação das novas tabelas situa-se entre os 0.25 pontos percentuais (pp) e os 3 pontos percentuais, no sexto escalão, isto em relação ao OE aprovado por António Costa.

Segundo Anabela Silva, especialista em IRS da EY, a escolha do Governo pelo sexto escalão, em que a taxa baixa de 37% para 34%, deve-se à vontade do Executivo de "uniformizar os valores com os cinco escalões anteriores" em que as descidas estão entre os 1,5 pp e os 4 pp.

Recorde-se que na anterior revisão feita pelo Governo do PS, as reduções iam apenas até ao 5.º escalão. O novo executivo alargou-o até ao 8.º escalão. Apenas quem ganha mais de 81.199 euros anuais não vai sentir a diminuição da carga fiscal.