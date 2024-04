Contabilistas confirmam: reembolsos do IRS sofrem redução entre 200 e 300 euros

Os reembolsos do IRS sofreram uma redução média “entre os 200 e os 300 euros”, revela à Renascença a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OTOC).

É a consequência das novas regras introduzidas durante o ano passado, e que baixaram os valores de retenção na fonte, que “é um adiantamento que fazemos” do imposto a pagar.

“Se adiantarmos menos, vamos ter de fazer essas contas no final e podemos, até, ter de pagar ainda um bocado ou receber devolução desta retenção na fonte, mas menos do que temos recebido em anos anteriores”, explica Paula Franco.

Dos contactos que tem tido, ora com contribuintes que já receberam o reembolso, ora com colegas contabilistas, a bastonária da OTOC confirma que as reduções “variam entre os 200 e os 300 euros, o que já é, de alguma forma, significativo em relação ao resultado de anos anteriores”.