Jovens até 35 anos podem poupar "até 4.000 euros" na compra da primeira casa

A isenção do Imposto de Selo e do IMT, inscrita no programa do Governo poderá traduzir-se numa poupança até quatro mil euros para os jovens até aos 35 anos.

As contas são feitas na Renascença por Luís Marques, fiscalista da consultora EY Portugal, a partir do valor médio de uma habitação.

“Provavelmente, vai haver um limite de valor de transação ao qual esta isenção se deva aplicar. A minha expectativa, mais pessoal, é qualquer coisa entre os 150 mil e os 200 mil euros”, admite o especialista.

Se o Imposto de Selo é relevante para a poupança, “porque os jovens, em regra, recorrem ao crédito bancário para a compra da habitação”, a retirada do IMT será a que tem maior impacto, porque “são taxas progressivas e são valores bastante relevantes”.

Tomando o montante estimado para um eventual limite por transação, o fiscalista da EY Portugal admite que a poupança “possa estar entre os 2.500, 3.000 ou 4.000 euros, combinados os efeitos a soma do IMT e do Imposto de Selo”.

Já em matéria de IRS, Luís Marques desconhece se a redução até três pontos percentuais até ao oitavo escalão será acompanhada por mudanças em sede de retenção na fonte.

Seja como for, o consultor da EY destaca que o principal ganho com a descida do IRS é, uma vez mais, para os jovens até aos 35 anos, que terão uma redução de 15% no IRS.

“O objetivo é travar a emigração de jovens para outros países onde auferem salários muito melhores do que em Portugal”, admite o fiscalista.