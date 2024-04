Governo avança com redução das taxas de IRS entre 0,5 e 3% até ao 8º escalão

O programa de Governo prevê a redução do IRS para os contribuintes até ao 8º escalão, através da redução de taxas marginais entre 0,5 e 3 pontos percentuais face a 2023, com enfoque na classe média. O documento foi apresentado esta quarta-feira.

Já estava prometido no programa eleitoral da AD e o Governo agora compromete-se a levar adiantes.

O Governo escreve que é “urgente baixar a elevada carga fiscal sobre o trabalho (o IRS) que erode o valor líquido dos salários e desincentiva o esforço e melhores desempenhos”. Os jovens e a classe média são os grupos que serão mais beneficiados.

Além da redução do IRS das taxas, Montenegro compromete-se com a adoção do IRS jovem de forma duradora e estrutural, “com uma redução de dois terços nas taxas de 2023, tendo uma taxa máxima de 15% aplicada a todos os jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão de rendimentos”.