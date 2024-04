Portugal 2030 com 922 milhões aprovados e 413 milhões executados até fevereiro

O Portugal 2030 (PT 2030) contabiliza 922 milhões de euros aprovados e 413 milhões de euros executados até fevereiro, de acordo com os últimos dados programa divulgados.

"Quase metade do fundo aprovado encontra-se executado. A maior parcela de aprovação e de execução pertence ao programa Pessoas 2030, com 463 das 543 operações aprovadas e 364 milhões de euros executados do total de 413 milhões de euros", indicou a última infografia do programa.

Destaca-se também o programa Açores 2030, com 46 milhões de euros executados dos 58 milhões de euros aprovados.

O Pt 2030 soma 273 avisos lançados e 139 abertos, enquanto o total de fundos a concurso está em 4.106 milhões de euros.

Do total colocado a concurso, 46% pertence ao Fundo Social Europeu+ e 31% ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Por sua vez, os 134 avisos encerrados tiveram mais de 2.000 milhões de euros de fundo a concurso.

O PT 2030 conta com uma dotação de 22.995 milhões de euros até 2027.