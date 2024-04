Lisnave mais do que duplica lucro em 2023 e vai distribuir mais de três milhões pelos colaboradores

A Lisnave, empresa de reparação de navios, totalizou quase 16 milhões de euros de lucro em 2023, valor que compara com o resultado líquido de sete milhões de euros apurado no ano anterior, foi hoje anunciado. .

"A assembleia-geral de acionistas da Lisnave aprovou o relatório de gestão e contas relativo ao ano passado e a empresa líder na reparação naval totalizou vendas de 169 milhões, com lucros de 15,9 milhões de euros, mais do dobro dos sete milhões apurados em 2022", indicou hoje, em comunicado.

Em 2022, as vendas tinham sido de cerca de 119 milhões de euros, segundo o relatório de contas da Lisnave.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 24,5 milhões de euros, mais do que duplicando o valor de 2022.

No final do mesmo ano, a Lisnave contava com 118 trabalhadores.

Perante o resultado apresentado, que o grupo diz ser representativo da sua "solidez e bom desempenho", a Lisnave vai distribuir mais de três milhões de euros pelos seus colaboradores, uma decisão igualmente aprovada na assembleia-geral de acionistas.

Para 2024, o grupo espera resultados positivos, embora inferiores aos apurados no ano anterior.