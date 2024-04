AHRESP satisfeita com escolha de novo secretário de Estado

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) saudou esta segunda-feira o novo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, considerando-o um "profundo conhecedor" do setor, que deixou marca na região Centro.

"É com grande satisfação que a AHRESP recebeu a notícia da escolha de Pedro Machado para secretário de Estado do Turismo, por se tratar de um profundo conhecedor desta atividade, com experiência e provas dadas", referiu a associação, em comunicado.

Pedro Machado foi presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, cargo que a AHRESP considera "que sempre exerceu de forma notável".

"O profundo conhecimento que Pedro Machado tem desta atividade deixa antever um diálogo frutífero com os agentes turísticos", apontou a associação, manifestando total disponibilidade para trabalhar em conjunto nos desafios do setor.

O Ministério da Economia tem, no novo Governo, três secretarias de Estado, com Pedro Machado a assumir o Turismo, um dos principais motores do crescimento económico nacional, depois de ter estado 16 anos à frente do Turismo do Centro, tendo saído em meados do ano passado.

É mestre em Ciências da Educação e licenciado em Filosofia, tendo sido presidente da ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Externa do Centro de Portugal e da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.

O Presidente da República aceitou, na quinta-feira, a lista de 41 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o XXIV Governo.

Os novos secretários de Estado tomaram posse na sexta-feira, numa cerimónia ao final do dia, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.