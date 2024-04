​Preços dos combustíveis sobem na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão aumentar na próxima segunda-feira. O litro de gasóleo deve subir 3,5 cêntimos e, no caso da gasolina, meio cêntimo, de acordo com fonte do setor, citada pelo jornal “Eco”.



De acordo com a mesma fonte, a gasolina simples 95 marca uma média de 1,801 euros por litro, esta sexta-feira, enquanto o gasóleo simples está nos 1,618 euros.

Tendo estes valores por referência, na segunda-feira, o preço médio do gasóleo a nível nacional deve subir para 1,653 euros por litro, e o da gasolina para 1,806 euros.