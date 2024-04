Preço do ouro atinge novo máximo de sempre

O preço do ouro atingiu esta terça-feira um novo recorde histórico, acima de 2.266 dólares por onça troy, num contexto em que o mercado continua a ajustar as previsões sobre quando ocorrerão os primeiros cortes nas taxas de juros.

Às 10h30 em Lisboa, de acordo com dados da Bloomberg, o ouro atingiu um novo máximo histórico de 2.266,85 dólares, mais 1,3% do que no final da sessão anterior.

No entanto, às 13h00, o metal precioso estava a ser negociado a 2.260,66 dólares, mais 1% do que quando fechou na segunda-feira a 2.238,17 dólares.

O ouro, um dos ativos considerado um porto seguro em tempos de incerteza, valorizou-se 9,83% ao longo do ano, embora só no mês de março o preço deste metal tenha subido 7%.