Pandemia não travou aumento de preços de escritórios e de lojas

Entre 2019 e 2023, anos que englobam a pandemia da Covid-19, os preços de arrendamento e venda de escritórios subiram 26% e +18%, respetivamente. Já os preços de arrendamento e venda de lojas cresceram ambos 19%, no mesmo período.

Estes dados são da CASAFARI, uma plataforma de serviços imobiliários, dedicada aos profissionais do setor e não uma rede imobiliária, que faz uma análise do mercado nos últimos cinco anos.

"De acordo com os dados analisados, os preços de arrendamento e venda de ambos cresceram, em média, +20% nos últimos cinco anos. A oferta de escritórios e lojas, tanto para venda como para arrendamento, também subiu a nível nacional, destacando-se o segmento de escritórios cuja oferta para arrendamento mais do que duplicou desde 2019", escreve a consultora CASAFARI.



O preço sobe quando o número de lojas e escritórios disponíveis no mercado aumentou também. A oferta para arrendamento mais do que duplicou, aumentou 136%, e venda (+35,7%) de escritórios também aumentou, tal como a oferta de lojas para arrendamento (+74,1%) e venda (+33,5%).

No caso das vendas, Lisboa ficou bem acima da média nacional no preço com subidas de 30% na venda de lojas e escritórios. A Madeira foi a região onde os preços mais cresceram com as lojas a subirem 42% e os escritórios 50%.

"O preço médio a nível nacional cresceu +19,1%, passando de um valor médio de 1.018,30€/m2 em 2019 para 1.213,20€/m2 em 2023, com a Madeira (+41,6%), Faro (+36,7%) e Lisboa (+30,5%) a registarem as maiores subidas", lê-se na avaliação feita pela consultora imobiliária.



Apenas em alguns concelhos do interior, como Bragança, Castelo Branco ou Évora, é que os preços baixaram no caso dos escritórios.