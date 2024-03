Aumento das rendas voltou a acelerar no final de 2023

O aumento das rendas habitacionais voltou a acelerar no último trimestre do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Uma subida de 11,6% - novo máximo em quatro anos.

Segundo o INE, o valor mediano das rendas de novos contratos de arrendamento foi de sete euros e 21 cêntimos por metro quadrado.

2023 foi, igualmente, um ano de aumento no número de novos contratos de arrendamento: o número de novos contratos aumentou 4,5% em relação ao período homólogo, diz o INE.