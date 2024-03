Custos do trabalho aumentam 6,6% em 2023

O aumento das remunerações superior ao da produtividade levou a que o custo do trabalho por cada unidade produzida aumentasse 6,6% em 2023, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados preliminares do organismo de estatística para o ano passado revelam uma subida do custo do trabalho de 0,5% em 2022 para uma taxa de 6,6,% em 2023, a mais alta desde os 8,7% registados em 2020.

Os custos do trabalho por unidade produzida (CTUP) no ano passado resultam de um aumento de 8,1% da remuneração média, superior ao crescimento da produtividade, que registou uma taxa de variação de 1,4%.

O custo médio do trabalho por cada unidade produzida corresponde ao resultado do rácio entre a remuneração média por trabalhador remunerado e a produtividade aparente do trabalho, constituindo uma medida de competitividade das empresas.