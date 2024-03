Pedidos de patentes portuguesas na OEP sobem 5,4% em 2023 acima da média da UE

"A NOS Inovação, a Universidade do Porto e a Sword Health registaram o maior número de patentes junto da OEP" neste período.

Os pedidos de patentes portugueses na Organização Europeia de Patentes (OEP) subiram 5,4% em 2023, acima da média da União Europeia (UE), com mais de metade a incluir mulheres portuguesas inventoras, foi hoje divulgado.

O Norte de Portugal continua a liderar o "ranking" regional, com 158 pedidos de patentes registados na OEP, uma quota de 48% do total, seguindo-se o Centro e Lisboa, com 73 e 72, respetivamente. O Centro registou "uma queda de quase 30%" nos pedidos de patentes, comparativamente a 2022, refere a OEP. .

A OEP recebeu no total 199.275 pedidos de patentes em 2023, um aumento de 2,9% "e o número mais elevado até à data", com cerca de 43% apresentados por empresas e inventores dos 39 Estados-membros da OEP, enquanto 57% tiveram origem fora da Europa. .

Os cinco principais países de origem dos pedidos de patentes europeias foram EUA, Alemanha, Japão, China e República da Coreia. .

O número de pedidos de patentes dos 39 Estados-membros da OEP subiu 1,8% para 85.748, sendo que o crescimento global "foi alimentado, principalmente, pelos aumentos acentuados" da Coreia (+21%), que entrou no "top 5" pela primeira vez, e da China (+8,8%), que mais que duplicaram desde 2018. .

"A Huawei foi novamente o principal requerente na OEP em 2023 (aumentando significativamente os seus pedidos para mais de 5.000), seguida pela Samsung, LG, Qualcomm e Ericsson". O "top 10" "inclui quatro empresas da Europa, duas da República da Coreia, duas dos EUA e uma da China e do Japão.