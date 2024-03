Taxa de inflação em Portugal abranda para 2,3% em fevereiro

A taxa de inflação homóloga abrandou, em fevereiro, para os 2,6% na zona euro e para os 2,8% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC foi de 2,3%, face aos 2,5% do mês anterior e aos 8,6% do homólogo.

Nos países da área do euro, o serviço estatístico europeu confirmou esta segunda-feira os dados avançados na estimativa rápida de dia 1, tendo a taxa de inflação anual desacelerado para os 2,6%, face aos 2,8% do mês anterior e aos 8,5% de fevereiro de 2023.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o Eurostat aponta para uma taxa de 2,8% de inflação, medida pelo Índice Harmonizado dos Preços ao Consumidor (IHPC), que se compara com a de 3,1% do mês anterior e a de 9,9% homóloga.

Já a inflação subjacente (excluindo as componentes com preços mais voláteis) abrandou para os 3,1%, face aos 3,3% de janeiro e aos 5,7% de fevereiro de 2023.

Entre os 27 Estados-membros, a Letónia e a Dinamarca registaram as mais baixas taxas de inflação em fevereiro (0,6% cada), seguindo-se a Itália (0,8%).

As taxas mais altas, por seu lado, foram observadas na Roménia (7,1%), na Croácia (4,8%) e na Estónia (4,4%).