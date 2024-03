A Inteligência Artificial deverá destruir mais de 80 mil empregos em Portugal, na próxima década.



Segundo o último estudo da Randstad, 481 mil postos de trabalho deverão ser automatizados. No entanto, outros 400 mil empregos serão criados durante o mesmo período.

As áreas ou setores mais ameaçados são as atividades administrativas, as atividades informáticas e as telecomunicações.

As novas oportunidades de emprego deverão surgir também na informática e telecomunicações, assim como na consultoria, científica e técnica.

A Randstad avisa que a Inteligência Artificial é uma das tecnologia que mais vai transformar o mercado de trabalho, sobretudo, onde é maior a utilização de linguagem. Entre as profissões mais expostas, estão os serviços financeiros e de seguros, recursos humanos, media, gestão de empresas ou sindicatos.